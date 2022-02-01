الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كم

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.





وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كم بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4456 كم، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2574 كم، تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11210 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كم، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 44 كم، وجارى العمل فى باقى الأطوال.

وصرح الدكتور عبدالعاطى، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول جميع المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيرا إلى أنه يتم متابعة جميع العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.