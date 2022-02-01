ضمن «حياة كريمة».. 4 ملايين جنيه منح وقروض ميسرة للمشروعات الحرفية بالغربية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الاجتماعية (قوافل الخير)، والتى تنظمها مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، حيث تم توزيع مساعدات اجتماعية لـ500 أسرة وذلك بحضور أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية.





وأشار محافظ الغربية أن من أهم أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو تنفيذ الفعاليات الخاصة بتنمية الإنسان وتمكينه اجتماعيا واقتصاديا حيث قامت المحافظة بتنفيذ 217 قافلة متنوعة ما بين طبية، اجتماعية، بيطرية وزراعية داخل قرى وتوابع مركز زفتى. وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم توزيع 500 مساعدة اجتماعية لأهالى قرية نهطاى اليوم تتكون من كرتونة مواد غذائية ولحوم ومستلزمات معيشية، وستستمر القوافل بالتعاون مع جمعية الأورمان فى توزيع المساعدات داخل العزب والنجوع بقريتى نهطاى وتفهنا العزب، إذ سيتم توزيع 85 طن من اللحوم الطازجة، 10000 كرتونة مواد غذائية، 5000 بطانية و2000 لحاف. وأشار عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان أنه على هامش القوافل ستقدم الجمعية قروضا حسنة لـ200 مشروع من المشروعات الحرفية والبسيطة إذ يتم منح 10 ألف جنيه منحة لا ترد و10 آلاف جنيه تسدد على أقساط بإجمالى 4 مليون جنيه.

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