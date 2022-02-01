تحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات عمال مصريين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بجدة بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولاً بأول.

وأوضح المتحدث الرسمى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، والملحق العمالى عبدالحليم محمود بما تم إنجازه فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن المكتب خلال يناير 2022 استطاع توفير 1500 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 1000، لتصبح إجمالى فرص العمل 2500 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال يناير الماضى بلغ 25 شكوى، تم تسويتها وديًا بالكامل، كما قام أعضاء مكتب التمثيل العمالى بجدة بالرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتس آب، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 2509 استفسارًا واستشارة، منها 9 زيارات للجهات الحكومية المعنية بالمملكة.