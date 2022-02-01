الرى: إزالة 37 ألف حالة تعد بمساحة 5.40 مليون متر مربع

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.





وأشار التقرير، إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 37 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 5.40 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، وتم تنفيذ 37 قرار إزالة ردم بمساحة 10 آلاف متر مربع، و11 قرار إزالة أسوار مبانى وعشش بمساحة 1100 متر مربع، بناحية قبلى كوبرى المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسؤولى مجلس مدينة ساحل سليم، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسى وفنى الإدارة.

وفى محافظة الجيزة، تم تنفيذ إزالة فورية 3 مبانى مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة 154 مترا مربعا بناحية القطا بمركز منشأة القناطر، و2 قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 39 مترا مربعا بمركز منشأة القناطر، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة 1024 مترا مربعا وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة، كما تم تنفيذ 13 قرار إزالة عبارة عن مبانى مخالفة بمساحة 5200 متر مربع بناحية عزبة أولاد عبد الرحيم ساحل النيل الشرقى بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وإزالة مبنى مخالف بمساحة 30 مترا مربعا بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية.

وفى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مبانى متفرقة من الأعمدة الخرسانية والأسقف المعدنية على مساحة 1575 مترا مربعا وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية، وإزالة 4 مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال 95 مترا مربعا فى المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، كما تم إزالة مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة 240 متر مربع خلف قناطر إدفينا، وإزالة 8 مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة 250 متر مربع بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ.

وتم تنفيذ 13 قرار إزالة بناحية خرفة المنشأة وجزيرة منتصر بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج عبارة عن 8 قرارات إزالة ردم بمساحة 1340 مترا مربعا، و5 قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 450 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بناحية جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج، منهم 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 1650 مترا مربعا، و5 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 820 مترا مربعا، وتنفيذ 13 قرار إزالة بناحيه الخذندارية شرق ونجوع الصوامعة والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم 2 قرار إزالة ردم بمساحة 500 متر مربع ، و11 قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 1273 مترا مربعا، وتم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى الوحدات المحلية وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.