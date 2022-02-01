الصحة: إشراف طبى كامل على صرف العقاقير المضادة لـ كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العقاقير الموافق عليها تأخذ موافقة الاستخدام الطارئ أى تؤخذ تحت إشراف طبى مباشر، موضحًا أن عقار "إيفوشيلد" المضاد لكورونا يؤخذ عن طريق الحقن وبعد أخذ الموافقة الكاملة سيتم بحث إمكانية طرحها بعيدًا عن المستشفيات.

تابع أنه من المهم كون الدواء الحاصل على الاستخدام الطارئ تحت الإشراف الطبى وبعدها فى مرحلة لاحقة يمكن أن يكون هناك استخدام أوسع من ذلك، مشددًا على أنه لم يتم السماح بعد باستخدام أدوية كورونا الجديدة خارج المستشفيات لأن الالتزام بالإشراف الطبى على صرف الدواء بحاجة إلى إجراءات أكثر شدة.

لفت متحدث الصحة إلى أنه من الناحية الصحية ينغى وجود متابعة دقيقة للحصول على الدواء من جانب المرضى الأكثر احتياجًا لأن هذه الأدوية لأعلى من سن 18 عامًا وفى فترة معينة من بعد الإصابة وللمرضى أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة ويحتمل دخولهم فى مرحلة خطرة، وهى أشياء يحددها الطبيب.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.