مياه الجيزة: اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة البدرشين

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جدة - نرمين السيد - وأوضح بدوى، أن محطة معالجة البدرشين تعمل بطاقة تصميمية 20 ألف م3/ يوم، وتخدم أهالى مركز ومدينة البدرشين.
وقال رئيس مياه الجيزة، أنه تم اعتماد الشهادة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، والتى شملت التفتيش على أقسام: التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.
جديرٌ بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لديها ثمانى محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM منها خمس محطات مياه وثلاث محطات صرف صحى.
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