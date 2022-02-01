وزير الخارجية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

استقبل وزير الخارجية سامح شكري الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية وسبل مواصلة دعم مصر للأشقاء في فلسطين، وكذا مناقشة المساعي المبذولة لإحياء مسار عملية السلام سعيًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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