/676621/اليوم-عرض-فيلمي-موسى-و-صاحب-المقام-بمهرجان-جمعية-الفيلم

ينطلق ،اليوم الثلاثاء، عرض فيلم «صاحب المقام» في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز الإبداع الفني ضمن فعاليات الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم بحضور مخرج الفيلم ماندو العدل، ويدير الندوة الناقد السينمائي محمد الروبي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرضي فيلم «صاحب المقام» و «موسى» بمهرجان جمعية الفيلم.

فيلم صاحب المقام

فيلم «صاحب المقام» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسي، وإنتاج أحمد السبكي ومن بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، يسرا، وبيومي فؤاد، هو أول فيلم مصري يتم عرضه على منصة إلكترونية بدلاً من السينما وذلك بسبب جائحة كورونا التي أغلقت السينمات، حيث تم عرضه على منصة شاهد، وحقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.

تدور أحداث العمل حول يحيى الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.

فيلم موسى

فضلًا عن فيلم «موسي» الذي يعرض اليوم بحضور الموسيقار خالد الكمار، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل، وهو من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وصلاح عبد الله.

يعد الفيلم الجزء الثاني من سلسلة أفلام تحمل اسم «المستضعفون»، بعد فيلم الهرم الرابع للمخرج بيتر ميمي الصادر في 2016، ويقدم الفيلم لأول مرة قصة روبوت في السينما العربية، شاب يتعرض للتنمر بسبب ضعف شخصيته، ولكنه يتغير حينما يُقتل والده أمام عينيه، ويخترع روبوت لمساعدته في الانتقام من القتلة.