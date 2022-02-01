نفذ عملية تهريب ياسر عرفات وزرع جمعة الشوان.. نرصد رحلة اللواء الراحل عبدالسلام المحجوب

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في خبر حزين.. رحل عن عالمنا أمس الاثنين اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق ورجل المخابرات الوطني، عن عمر ناهز الـ87 عاما.

دوت الخليج

" دوت الخليج" تنعي المحجوب وتقدم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن حياته:

ولد محمد عبدالسلام المحجوب بمحافظة الدقهلية عام 1953، والتحق بالكلية الحربية ليحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1955.

بطولات عبدالسلام المحجوب داخل جهاز المخابرات المصري

كان أحد أفراد جهاز المخابرات المصري وتدرج بداخله حتى صار نائبا لمدير الجهاز، وخلال عمله به كان مسئولا عن عدد من العمليات الوطنية الناجحة، منها تهريب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من الأردن في سبتمبر 1970، خلال أحداث الحرب التي دارت بين الأردن والمقاومة الفلسطينية بعد أن ضاقت المملكة الأردنية بأعمال المقاومة الفلسطينية من داخل أراضيها وأردت القضاء عليها.

كما نفذ المحجوب عملية الحفار التي تم من خلالها تدمير حفار إسرائيلي بإحدى دول أفريقيا قبل دخوله إسرائيل لاستغلاله في التنقيب عن البترول بسيناء التي كانت وقتها تحت سطوة المحتل الإسرائيلي، كذلك كان مسئولا عن عملية زرع وتجنيد العميل أحمد الهوان والشهير " بجمعة الشوان"، أيضا شارك عبد السلام المحجوب خلال حرب أكتوبر وكانت مهمته تعطيل وصول إمدادات العدو الإسرائيلي لمواقع وجبهات القتال.

وكان المحجوب نائبا لمدير جهاز المخابرات المصرية خلال محاولة اغتيار الرئيس الأسبق حسني مبارك بأديس أبابا ويُرجح أنه هو من أصر على أخذ السيارة المصفحة بالرحلة.

المناصب الرسمية لعبدالسلام المحجوب

شغل عبد السلام المحجوب فيما بعد عدة مناصب منها ملحقا عسكريا خارجيا ومحافظا للإسماعيلية، ووزيرا للتنمية المحلية، إلا أن سطوع نجمه جماهيريا كان عقب توليه منصب محافظ الإسكندرية، حيث استطاع تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التي قدمت المدينة السكندرية للداخل والخارج بصورة مختلفة.

هكذا سطع نجم عبدالسلام المحجوب جماهيريا بالإسكندرية

فقد تولى عبدالسلام المحجوب منصبه كمحافظا للإسكندرية في الفترة من 1997 وحتى 2006، وخلاله تلك التسعة سنوات أطلق مشروعات ضخمة لإعادة بناء وصيانة المنشآت والمرافق بالمدينة، ونفذ مشروع توسعة الكورنيش وبناء كوبري استانلي، ووضع خطة تطوير مرافق النقل الجماعي بالإسكندرية، كما أطلق حملة كبرى لتطوير وتجميل 71 ميدانا رئيسيا بها.

أزال المحجوب مساكن الصفيح التي كانت مقامة على ضفة القطار بالحضرة، وتمكن من حل مشكلات بعض المناطق العشوائية كما فعل بشارع محمد نجيب والذي حوله من مأوى للخارجين عن القانون إلى طريق رئيسي يخفف الضغط عن شوارع المدينة، وكان أول محافظ يفكر في مشروع إعادة تدوير المخلفات وتعاقد بالفعل مع شركة أجنبية في هذا الصدد.

وتقديرا لجهوده تم إطلاق اسم عبدالسلام المحجوب على الطريق الواصل بين قناة المحمودية والسكة الحديد خط " إسكندرية- مطروح"، كما صدر كتاب يحكي عن إنجازاته الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة حمل عنوان " محبوب الإسكندرية" للكاتب سمير شحاته.