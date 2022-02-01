/676625/رابع-سيدة-في-تاريخ-المنظمة-كاثرين-راسل-مديرة-تنفيذية-جديدة-لليونيسف

تقلّدتْ كاثرين راسل اليوم الثلاثاء، زمام مهام منصبها مديرة تنفيذية جديدة منظمة اليونيسف، لتصبح رابع امرأة تقود المنظمة في تاريخها الممتد لنحو 75 عامًا.

دوت الخليج

«راسل» قالت: إنه لشرف لي أن أنضم إلى منظمة اليونيسف لأقود عملها الرائع من أجل الأطفال في مثل هذه اللحظة الحاسمة، حيث ما زال ملايين الأطفال في العالم يتكبدون العناء من جراء تأثير جائحة كوفيد-19 وأزمات أخرى، وتقود اليونيسف الدعوة إلى حماية حقوقهم ومستقبلهم، وأنا أتطلع إلى القيام بالعمل خلال الفترة المقبلة.

شؤون الموظفين في البيت الأبيض

راسل كانت قد عملت في الحكومة الأمريكية بين عامي 2020 و2022 كمساعدة للرئيس الامريكي ومديرة لمكتب شؤون الموظفين في البيت الأبيض، كما عملت سابقًا من عام 2013 إلى عام 2017 بمنصب السفيرة المتجولة المعنية بالقضايا العالمية للمرأة في وزارة الخارجية الأمريكية، وخلال عملها في هذا المنصب قامت بإدماج قضايا المرأة في جميع عناصر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما مثّلت حكومة الولايات المتحدة في أكثر من 45 بلدًا، كما عملت مع حكومات أجنبية ومنظمات متعددة الأطراف والمجتمع المدني، كما أنها كانت المهندسة الرئيسية للاستراتيجية الريادية "استراتيجية الولايات المتحدة العالمية لتمكين المراهقات".

نائب مساعد الرئيس

كما شغلت كاثرين راسل سابقًا منصب نائب مساعد الرئيس في البيت الأبيض خلال رئاسة الرئيس باراك أوباما، ومستشارة متقدمة معنية بالقضايا العالمية للمرأة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومعاون نائب المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية، ومديرة شؤون الموظفين في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقبل عودتها إلى العمل الحكومي في عام 2020، درّست في كلية كيندي في جامعة هارفرد كزميلة في معهد السياسات كما كانت رئيسة مشاركة لمجلس إدارة مجموعة السياسة الخارجية للمرأة؛ وعضوًا في المجلس الاستشاري لشركة شارع السمسم، وفي منظمة Kivaغير الربحية، وفي مبادرة الثقة بالنساء التابعة لمؤسسة تومسون رويترز.

الدكتوراة في القانون

وحول مؤهلاتها الدراسية فقد حصلت «راسل» على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من كلية بوسطن ودرجة الدكتوراة في القانون من كلية القانون في جامعة جورج واشنطن.