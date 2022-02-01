اليوم.. العرض الخاص لفيلم 11:11 بحضور أبطاله «تفاصيل»

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يقام العرض الخاص لفيلم 11:11 في إحدى سينمات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير، والذي اشترك فيه عدد من النجوم أصحاب الشعبية والجماهيرية العريضة.

دوت الخليج

العرض الخاص لفيلم 11:11

وخلال العرض الخاص لفيلم 11:11، يحضر أبطاله وهم: الفنان اياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبى وهند عبدالحليم وعمر الشناوى ومعتز هشام، ومن إخراج كريم أبوزيد فى أول تجربة إخراجية له في السينما وتأليف ياسر عبد الباسط..

موعد عرض فيلم 11:11

يعرض فيلم 11:11 بدور السينما خلال الأيام القليلة القادمة حيث استقر القائمون على فيلم 11.11 على طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 2 فبراير.

قصة فيلم 11:11

تدور أحداث فيلم 11:11 فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة ومن بعد تتوالى الأحداث.

وفي هذا التوقيت تحديداً تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون إرادته أو قصد منه.

دور إياد نصار في فيلم 11:11

ننشر دور إياد نصار في فيلم 11:11 حيث يجسد دور محامٍ ويدعى "سعيد"، ويواجه العديد من الصعوبات فى حياته ويحاول الإنتحار برصاصة، وبالصدفة هذه الرصاصة تتنقل من شخص إلى آخر.

إياد نصار في فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.