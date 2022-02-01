/676632/تسرب-الغاز-السبب-تحقيقات-النيابة-تكشف-تفاصيل-مصرع-7أشخاص-من-أسرة-الشرابية

دوت الخليج

وقالت تحقيقات النيابة أن طول فترة استخدام السخان أدى إلى تلف أوتوماتك وفصل الغاز فتسرب أثناء نوم الأسرة مما أسفر عن وفاتهم، حيث توفى كل من: محمد شكري، ٥٨ سنة، مدير مدرسة الطبري وزوجته منال حسب النبي، ربة منزل وأبناؤهم سارة ٢٦ سنة مدرسة، وعمر ٢٣ سنة طالب بكلية هندسة، وعاطف ١٩ سنة طالب ثانوي، وسما ١٥ سنة طالبة، سمية ١٣ سنة طالبة.

تحقيقات النيابة العامة

فريق من النيابة العامة كان قد انتقل لمعاينة الشقة وأمرت بتشميعها ونقل الجثث إلى الطب الشرعي ، فيما أصدرت قرارات بالتصريح بدفن الجثث كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، بدأت الواقع بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 7 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور الطب الشرعي

وياتي دور الطب الشرعي كحلقة الوصل بين الطب والقانون، لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، حيث يعد الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا، وتكون أغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة

الطبيب الشرعي أيضا لا يعمل بشكل منفصل، ولكنه يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

معرفة كيفية الوفاة

وكانت الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه، حيث لا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.