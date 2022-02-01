«تنمية الريف المصرى» تعلن منح تيسيرات بالسداد لمنتفعى الـ ١.٥ مليون فدان

/676635/تنمية-الريف-المصرى-تعلن-منح-تيسيرات-بالسداد-لمنتفعى-الـ-١٥-مليون-فدان

دوت الخليج

لافتا إلى قرار شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة قيام جميع المنتفعين ممن سبق لهم التعاقد بكافة المناطق التى تقع تحت ولايتها - فيما عدا منطقة المغرة - ، والذين يرغبون فى الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية قبل الميعاد المشار إليه ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث أكدت الشركة أنه لن يتم قبول أى طلب أو إجراء بعد إنتهاء هذه المدة المشار إليها.. واشارت إلى أن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة فى الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسرى بشأنه الأحكام والشروط الواردة فى العقد المبرم معه.

جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى

شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كانت قد أعلنت عن إتفاقها مع جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، التابع لوزارة النقل والمواصلات، على بدء توفير عدد من سيارات المينى باص (33 راكب)، من خلال إحدى شركات النقل التابعة للجهاز وللوزارة، وذلك للقيام بنقل الركاب من المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد" فى منطقة المغرة من وإلى أراضى المشروع. وقال المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، على تكثيف ومواصلة التعاون المثمر بين الشركة وجهاز تنظيم النقل، بما يخدم المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وكافة المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد". وأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن رحلات نقل الركاب من وإلى أراضيهم داخل المشروع القومى، بدأت تتم بالفعل من خلال رحلتين منتظمتين يومياً، من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام والعكس على أن تكون رحلة الذهاب فى تمام الساعة التاسعة صباحاً من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام، بينما تكون رحلة العودة فى تمام الساعة الثانية ظهراً، من مدينة الحمام إلى منطقة المغرة.