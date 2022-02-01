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بالصور.. بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة الأثر التطبيقي لـ"قانون السايس"

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دعاء المنشاوي - ومصطفى شربيني 0 تبليغ

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بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، كما ستطرق المناقشة إلى مدى تأثير تطبيق القانون على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.

دوت الخليج

 

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هذا وتأتي مناقشة الأثر التطبيقي للقانون في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 19 من أكتوبر سنة 2021 في هذا الشأن.

تدريب القائمين على تطبيق القانون

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جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، كانت قد منحت، خلال اجتماعاتها في شهر أكتوبر 2021،  وزارة التنمية المحلية، مهلة ثلاثة أشهر لعرض خطتها في تطبيق أحكام قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، وأوصت بتدريب القائمين على تطبيق القانون.

اللائحة التنفيذية 

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هذا وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 11 قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020

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ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، وكذلك تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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