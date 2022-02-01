/676643/جهاز-تنمية-المشروعات-يقدم-تمويلات-حتى-15-مليون-جنيه-للمشروعات-الصغيرة

أكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها قانون 152 لعام 2020 .

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلات حتى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

وأضاف هانى عماد، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.

وتابع عماد، أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.

نيفين بدر :المرأة من أهم الفئات المستفيدة من قطاع التمويل متناهى الصغر

ومن جانبها، قالت نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات أنه من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته.

و لفتت إلى أنه قد تم ضخ مبلغ حوالى 6،7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالى 629 الف مشروع لتمويل المرأة و هو ما يمثل حوالى 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.

وأكدت نيفين بدر بان التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية الشروعات يدعم محافظات الصعيد حيث تم تمويل خلال 2021 حوالى 46 % من التمويلات المتاحة بمحافظات الصعيد مقارنا ب38% بمحافظات بحرى و 12% بالمحافظات الحضرية و 4% بالمحافظات الحدودية.

وأكدت على أن الجهاز عمل على ضخ نحو ٢٣مليار جنيه منذ بداية التسعينات منهم ١٧ونصف مليار خلال أخر ٧سنوات، ومنهم بمحافظات الصعيد بعام ٢٠٢١ فقط ٤.٥مليار جنيه بواقع ٦٤الف قرض.