/676644/زراعة-الشيوخ-تناقش-التأثيرات-المناخية-على-القطاع-الزراعي

عقدت لجنة الزراعة و الرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، وذلك لدراسة "تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى"و بحضور الدكتور محمد سليمان (رئيس مركز البحوث الزراعية)والدكتور على أبو سنة (رئيس جهاز شئون البيئة).

دوت الخليج

تأثيرات التغيرات المناخية

حيث أكد ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تهتم بالتغيرات المناخية خاصةً في ظل تَسارُع حدوث هذه التغيرات لما تسببه في اختلال ميزان الأمن الغذائي المصري.

وقيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الاصناف المناسبة في المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة العائد المحصولي من وحدة المياه لكل محصول.

ويجب تحديد أولويات واحتياجات المحاصيل الزراعية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية للحد مع العواقب التي تؤثر بصورة مباشرة على الأمن الغذائي.

ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتكيف مع التغيرات المناخية وابتكار طرق جديدة في القطاع الزراعي لمواجهة الآثار السلبية على محاصيل الخضر والفاكهة. وضع برامج تدريب على التقنيات الحديثة للمزارعين من خلال تجارب ميدانية حقيقية على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات المعنية فى هذا المجال. ضرورة تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

ضرورة شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة. تكثيف الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية بين صغار المزارعين ، وتقديم معلومات سهلة الفهم من أجل الحفاظ على الثروة الزراعية وزيادة إنتاجيتها. كما أشار ممثل وزارة البيئة إلى ضرورة استنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف السائدة في ظل التغيرات المناخية.

كما وضعت وزارة البيئة الآليات للتنبؤ المبكر للأمراض والأوبئة الناتجة عن التغيرات المناخية ووضع سيناريوهات تنفيذية مُحدثة لحلها. أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال وضع خطط واضحة المعالم في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة. وطالب الأعضاء بما يلى: • ضرورة تحسين ووضع حلًّول لقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي. • ان يتم التعامل بشكل تعاونى متكامل من الجهات المعنية (وزارة البيئة – وزارة الخارجية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى) للتقليل من أثر التغيرات المناخية على الزراعة. • تشجيع المستثمرين على المشروعات التي تقوم بالتكيف من آثار التغيرات المناخية وعلى ان تكون جاذبة للقطاع الخاص، وتهدف أيضا إلى خلق حوافز جاذبة للعمل على هذه المشروعات.