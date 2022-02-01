/676645/طلاب-إعدادية-القاهرة-امتحان-الإنجليزى-سهل-والأسئلة-مباشرة

انهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، منذ قليل امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث أدى قرابة 190 ألف طالب وطالبة الامتحان على مستوى القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

دوت الخليج وقال أولياء الأمور أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطلاب، حيث جاءت الأسئلة مباشرة وسهلة وراعت المستويات المختلفة للطلاب وتدرج مستواها من السهل إلى الصعب، موضحين أن وقت الامتحان مناسب لعدد وجزئبات الامتحان.

لا شكاوى من صعوبة الأسئلة

مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أكدت أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى اى مشكلات أو شكاوى من صعوبة الأسئلة، موضحة أن الأسئلة ومستواها اختلف بين الطلاب لأن تحصيل الطلاب للمنهج الدراسى مختلف، موضحة أن الأسئلة من المنهج والمقرر الدراسى، كنا أن صياغة الأسئلة كان واضحاً ولم يشتكى الطلاب من الأسئلة. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من الضوابط لامتحانات الشهادة الإعدادية وهي: ـ امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة. ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى. ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى. ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية. ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية. ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.