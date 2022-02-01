/676620/نيفين-بدر-المرأة-من-أهم-الفئات-المستفيدة-من-قطاع-التمويل-متناهى-الصغر-ووفرنا-٦٤ألف-قرض-لمحافظات-الصعيد-خلال-٢٠٢١

قالت نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر في جهاز تنمية المشروعات أنه من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته.

دوت الخليج

القطاع المركزي للمشروعات الصغيرة

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها قانون 152 لعام 2020 مؤكدة على أن الجهاز يعمل على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة الى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.

و لفتت إلى أنه قد تم ضخ مبلغ حوالى 6،7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالى 629 الف مشروع لتمويل المرأة و هو ما يمثل حوالى 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.

وأكدت نيفين بدر بان التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية الشروعات يدعم محافظات الصعيد حيث تم تمويل خلال 2021 حوالى 46 % من التمويلات المتاحة بمحافظات الصعيد مقارنا ب38% بمحافظات بحرى و 12% بالمحافظات الحضرية و 4% بالمحافظات الحدودية.

وأكدت على أن الجهاز عمل على ضخ نحو ٢٣مليار جنيه منذ بداية التسعينات منهم ١٧ونصف مليار خلال أخر ٧سنوات، ومنهم بمحافظات الصعيد بعام ٢٠٢١ فقط ٤.٥مليار جنيه بواقع ٦٤الف قرض.