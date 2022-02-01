عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بنى سويف

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جدة - نرمين السيد - وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيويفيزقية، فى بيان له، منذ قليل، أنّ الهزّة وقعت اليوم بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، وعمق 6 كم.
وأشار المعهد، إلى أنّه لم يرد ما يفيد بشعور أى من المواطنين بالهزّة الأرضية، ولم تقع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.
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