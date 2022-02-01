معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة حول مستقبل الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وسيشارك فى الندوة خبراء ومتخصصون فى مجالات الأمن السيبرانى وعلوم الحاسب. وستسلط الندوة الضوء على تقنيات التشفير الكمى، ومستقبل الأمن السيبرانى، وتطبيقات التشفير الكمى وفرص العمل، كما ستناقش المفاهيم الأساسية لفيزياء الكم، والفرق بين التشفير الكلاسيكى والكمى، ومستقبل الأمن السيبرانى القائم على التشفير الكمى الآمن وأنواعه، وخارطة طريق الأمن السيبرانى الكمى المرن.

وجدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته فى بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافى.

تبدأ الندوة فى السادسة مساءً، ولحضورها يرجى الضغط هنا.