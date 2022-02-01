مركز بحوث الفلزات يوقع بروتوكول تعاون مع النصر للمطروقات​

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير توقيع الدكتور عماد عويس رئيس المركز ومهندس أشرف عبدالسلام عوض العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر لصناعة المطروقات، بروتوكول تعاون فى مجال التفتيش غير الإتلافى على قطع غيار السكك الحديد.

وينص البروتوكول على أن يقوم مركز بحوث وتطوير الفلزات بعمل إجراءات التفتيش والصيانة لقطع غيار السكك الحديد، من خلال التفتيش غير الإتلافى للأجزاء المصنعة والمعدات الملحومة، وتحديد العمر الافتراضى للمعدات، وكذلك التفتيش كطرف ثالث على المعدات الخاصة بالشركات، والتى يتم تصنيعها محليًا، بهدف تقييمها طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وإعطاء الثقة الكاملة لاستخدامها، كما يقوم المركز بعمل تحليل لانهيارات الأجزاء والمعدات المتوقفة والمكسورة، وإعطاء تقرير بالأسباب والتوصية المناسبة لعمل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الانهيار مرة أخرى.

ولفت إلى دور المركز فى التعاون مع هيئة السكك الحديد المصرية، من خلال التوصيات المقترحة لعمليات التجديد والإحلال للعربات المتهالكة، وكذلك الكشف غير الإتلافى لقطع الغيار والأجزاء التى يتم تركيبها بالعربات قبل استخدامها.

​وأشار عويس إلى أن البروتوكول​ ومدته عام قابل للتجديد، وسيقوم المركز بمقتضاه بأعمال الفحص غير الإتلافى لقطع غيار السكك الحديد، وتنفيذ أعمال فحص غير إتلافية لقطع غيار الخاصة بالسكك الحديد، للتأكد من خلوها من العيوب غير المقبولة، مشيرًا لأهمية هذا البروتوكول، الذى يساعد فى تلافى مخاطر هذه العيوب وتأثيرها على أمان وسلامة الركاب.

وأشاد عويس بدور شركة النصر لصناعة المطروقات كواحدة من الشركات الرائدة فى تصنيع قطع الغيار الخاصة بالسكك الحديدية.