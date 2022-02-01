بعد توجيه الرئيس.. نقل المواطن قدرى إلى مستشفى دمنهور التعليمى (صور)

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحالة المواطن "قدرى" البالغ من العمر 40 عاما من قرية كوبرى البستان، بمركز الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة، بعد تعرضه لحادث عام 2012 أثناء عمله كسائق، مما تسبب فى حدوث كسور فى مناطق متفرقة من جسده افقدته القدرة على الحركة.





ووجه الرئيس السيسى، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه الحالة، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والتى دفعت بسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى مستشفى دمنهور التعليمى لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة البحيرة بدراسة حالة الأسرة على الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها، وصرف الإعانات الاجتماعية اللازمة. واستقبل المواطن "قدرى" وأسرته، استجابة الرئيس السيسى لمناشدته، بسعادة غامرة وبفرحة شديدة، مضيفا سعادتى لا توصف وسعادة زوجتى وأطفالى الثلاثة لا توصف، الجميع يشكرون الرئيس السيسى على استجابته.

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