1,4 مليون فحص طبى ومعملى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل خلال 6 شهور

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك فى مستهل الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة رقم (47)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكل المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع، إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، إذ قرر الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيى "الرمد التخصصى، والزهور" التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لنجاحهم فى الحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف أن اجتياز المستشفيين معايير الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، هو إنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين فى خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة وموجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيين، ولكل من ساهم بالمقر الرئيسى للهيئة وفرعها ببورسعيد للوصول إلى هذا الانجاز، وضمان تقديم خدمات صحية مطابقة لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، من حيث المبدأ، على إنشاء وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع فى الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وتابع أن ذلك يتم من خلال تشجيع ورعاية كل البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، وغيرها من آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك، لافتًا إلى أن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسى هو الذى جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية لربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادى ومالى ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء النصف سنوى عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية"، وكذلك تقرير الأداء المالى والقوائم المالية عن النصف الثانى من السنة المالية لعام 2021/2020.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى ارتفاع معدل إجراء العمليات والجراحات المتقدمة ذات المهارة العالية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، راجعًا ذلك إلى حرص الهيئة على استحداث كل الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة لها لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

كما استعرض، إنجازات الهيئة من نواحى التميز الإكلينيكى ودعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية، والتى شملت تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذكر، من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبى المستمر لجميع التخصصات الطبية، وتفعيل دور المجلس الاستشارى الطبى، ووضع معايير تقييم الأداء الطبى للخدمات الطبية المقدمة، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، وتقييم الحالات المرضية وأسباب الوفيات، ووضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى.

وتطرق الاجتماع، إلى إنجازات مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر" 2021، إذ أوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تقديم أكثر من 800 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات للمنتفعين بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى أكثر من 1,4 مليون خدمة فحوصات تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، وكذلك إجراء جلسات الغسيل الكُلوى لما يقرب من 10 آلاف مريض بالفشل الكُلوى، علاوة على الخدمات بالأقسام الداخلية للمستشفيات والعمليات الجراحية والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات، وخدمات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة.

وتابع أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية حققت طفرة طبية نوعية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام التقنيات العالمية وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتناول الإجتماع، إنجازات ميكنة خدمات التأمين الصحى الشامل والتطبيقات التكميلية، وفى هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بخطوط الربط اللازمة لتشغيل تطبيقات مقدمى الخدمة، إضافة إلى تسجيل البيانات الطبية إلكترونيًا لإنشاء ملف موحد لكل مريض يشمل تاريخه المرضى، وكذلك تطبيق منظومة ميكنة المعامل، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، وميكنة المخازن الرئيسية كمخازن الأدوية، علاوة على إنجازات اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والتى وصلت إلى اعتماد 17 منشآة صحية حتى الآن تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، إلى جانب نجاح تسجيل 74 منشآة بالمحافظات الثلاث المطبقة للتأمين الصحى الشامل منها 67 مركز ووحدة طب أسرة، و7 مستشفيات خلال الفترة المذكورة.

ولفت السبكى إلى إنجازات منظومة رضاء المنتفعين بالهيئة، موضحًا أنه تم التوسع فى قنوات تلقى الشكاوى للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، إذ شملت 6 قنوات وهم "مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميدانى والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا"، مشيرً إلى أنه تم تلقى خلال هذه الفترة ما يقرب من 23 ألف شكوى، تمت الاستجابة وحل أكثر من 21 ألف شكوى منهم، أى بنسبة تخطت 95%، كما أنه جارى دراسة وحل المتبقى لإزالة أسباب الشكوى وحلها وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة.

واختُتم الاجتماع، باستعراض نتائج زيارة الوفد الرسمى للهيئة العامة للرعاية الصحية، لمعرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث" 2022، والذى انعقد بمركز دبى التجارى العالمى، فى الفترة من 24 وإلى 27 يناير 2022، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، حيث أكد الدكتور أحمد السبكى، أن هذه الزيارة كانت ناجحة، وتعد استمرارية للنشاط الدولى للهيئة واستراتيجيتها الرامية نحو بناء شراكات مع دول العالم العربى والإفريقى والدولى فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، وإدخال أحدث التقنيات العالمية للمنشات الصحية التابعة للهيئة.

ومنها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى واستخداماتها المتطورة، وتقنية الديجيتال باثولوجى "التشخيص الرقمى الأورام السرطانية وتحليل الانسجة"، وكذلك ميكنة الرعايات المركزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وربطها إلكترونيًا عن بُعد، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية بالانتقال التدريجى نحو التحول الرقمى للخدمات واستراتيجية بناء مصر الرقمية، مما يحقق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فى كل القطاعات، ومنها النهوض بالقطاع الصحى ومواكبة الحداثة العالمية والتكنولوجيا الصحية.