الرئيس السيسي يستجيب لعلاج سائق بالبحيرة

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لحالة المواطن "قدري" الذى يبلغ من العمر "40" عاما من قرية كوبري البستان، بمركز الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة، بعد تعرضه لحادث عام 2012 اثناء عمله كسائق، ما تسبب في حدوث كسور في مناطق متفرقة من جسده أفقدته القدرة على الحركة.

ووجه الرئيس جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم اتجاه الحالة، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والتي قامت بدفع سيارة اسعاف مجهزة لنقل الحالة الى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع محافظة البحيرة بدراسة حالة الاسرة علي الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها، و صرف الإعانات الاجتماعية اللازمة.

واستقبل المواطن "قدري" واسرته، استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدته، بسعادة غامرة وبفرحة شديدة، مضيفا: سعادتي لا توصف وسعادة زوجتي وأطفالي الثلاثة لا توصف، الجميع يشكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استجابته.