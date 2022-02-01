عبر تقنية الفيديو كونفرانس..انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية...

مجلس إدارة الهيئة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة

الدكتور أحمد السبكي: مكافأة استثنائية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيي الرمد التخصصي والزهور ببورسعيد

السبكي: إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة بالهيئة لدعم استراتيجيتها نحو التوسع في الخدمات واستدامة التشغيل بمعايير عالمية

السبكي: ارتفاع معدلات إجراء العمليات المتقدمة وذات مهارة بمستشفيات الهيئة .. والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين

السبكي: 1,4 مليون فحص طبي ومعملي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال 6 شهور .. و 800 ألف خدمة بالعيادات الخارجية .. وإجراء جلسات الغسيل الكُلوي ل 10 آلاف مريض

السبكي: 6 قنوات لتلقي شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل .. والاستجابة ل 95% من الشكاوى الواردة .. وجاري حل المتبقي

السبكي: مشاركة الهيئة في (آراب هيلث) 2022 يدعم استراتيجيتها نحو الاستفادة من التكنولوجيا الطبية والذكاء الإصطناعي لتقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية

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بعث مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، معربين عن خالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مشيرين إلى أنها تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد، وقد خلدت تلك المناسبة تقديرًا للجهود واعترافًا بتضحياتهم المستمرة التي يقومون بها لحفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (47)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

واستعرض الاجتماع، إنجازات هيئة الرعاية الصحية في تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، حيث قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيي "الرمد التخصصي، الزهور" التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لنجاحهم في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأضاف، أن اجتياز المستشفيين معايير الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، هو إنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة وموجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيين، ولكل من ساهم بالمقر الرئيسي للهيئة وفرعها ببورسعيد للوصول إلى هذا الانجاز، وضمان تقديم خدمات صحية مطابقة لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، عن موافقة مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، من حيث المبدأ، على إنشاء وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع في الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وتابع: أن ذلك يتم من خلال تشجيع ورعاية كافة البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، وغيرها من آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك، لافتًا إلى أن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسي هو الذي جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية لربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادي ومالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء النصف سنوي عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وكذلك تقرير الأداء المالي والقوائم المالية عن النصف الثاني من السنة المالية لعام 2021/2020، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى ارتفاع معدل إجراء العمليات والجراحات المتقدمة ذات المهارة العالية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، راجعًا ذلك إلى حرص الهيئة على استحداث كافة الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة لها لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

كما استعرض، إنجازات الهيئة من نواحي التميز الإكلينيكي ودعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، والتي شملت تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذكر، من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي، ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، وتقييم الحالات المرضية وأسباب الوفيات، ووضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية، بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى.

وتطرق الاجتماع، إلى إنجازات مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر" 2021، حيث أوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 800 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية للمستشفيات للمنتفعين بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى أكثر من 1,4 مليون خدمة فحوصات تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، وكذلك إجراء جلسات الغسيل الكُلوي لما يقرب من 10 آلاف مريض بالفشل الكُلوي، علاوة على الخدمات بالأقسام الداخلية للمستشفيات والعمليات الجراحية والطوارئ والرعايات المركزة والحضانات، وخدمات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة.

وتابع: أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية حققت طفرة طبية نوعية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام التقنيات العالمية وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتناول الإجتماع، إنجازات ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل والتطبيقات التكميلية، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بخطوط الربط اللازمة لتشغيل تطبيقات مقدمي الخدمة، إضافة إلى تسجيل البيانات الطبية إلكترونيًا لإنشاء ملف موحد لكل مريض يشمل تاريخه المرضي، وكذلك تطبيق منظومة ميكنة المعامل، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، وميكنة المخازن الرئيسية كمخازن الأدوية، وذلك علاوة على إنجازات اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والتي وصلت إلى اعتماد 17 منشآة صحية حتى الآن تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، إلى جانب نجاح تسجيل 74 منشآة بالمحافظات الثلاث المطبقة للتأمين الصحي الشامل منها 67 مركز ووحدة طب أسرة، و 7 مستشفيات خلال الفترة المذكورة.

ولفت السبكي، إلى إنجازات منظومة رضاء المنتفعين بالهيئة، موضحًا أنه تم التوسع في قنوات تلقي الشكاوي للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، حيث شملت 6 قنوات وهم "مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميداني والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا"، مشيرً إلى أنه تم تلقي خلال هذه الفترة ما يقرب من 23 ألف شكوى، تمت الاستجابة وحل أكثر من 21 ألف شكوى منهم، أي بنسبة تخطت 95%، كما أنه جاري دراسة وحل المتبقي لإزالة أسباب الشكوى وحلها وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة.

واختُتم الاجتماع، باستعراض نتائج زيارة الوفد الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" 2022، والذي انعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 24 وإلى 27 يناير 2022، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الزيارة كانت ناجحة، وتعد استمرارية للنشاط الدولي للهيئة واستراتيجيتها الرامية نحو بناء شراكات مع دول العالم العربي والأفريقي والدولي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، وإدخال أحدث التقنيات العالمية للمنشات الصحية التابعة للهيئة.

ومنها تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي واستخداماتها المتطورة، وتقنية الديجيتال باثولوجي "التشخيص الرقمي الأورام السرطانية وتحليل الانسجة"، وكذلك ميكنة الرعايات المركزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وربطها إلكترونيًا عن بُعد، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية بالانتقال التدريجي نحو التحول الرقمي للخدمات واستراتيجية بناء مصر الرقمية، مما يحقق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 في كافة القطاعات، ومنها النهوض بالقطاع الصحي ومواكبة الحداثة العالمية والتكنولوجيا الصحية.

عُقِد اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي.

كما عُقِد بحضور، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى، اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية والمستشار الإعلامي للهيئة، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة مروة طه، مدير إدارة الجودة بهيئة الرعاية الصحية.