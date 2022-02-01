القضاء يلزم رئيس جامعة المنصورة بدفع مليون جنيه تعويضاً لوفاة طفل بسبب الإهمال

قضت محكمة مدنى المنصورة، برئاسة المستشار محمد البغدادى بإلزام رئيس جامعة المنصورة ومدير نادي النيل التابع للجامعة، بدفع كل منهما تعويض مليون جنيه بسبب إهمالهم والتسبب فى وفاة طفل عمره 4 سنوات، نتيجة سقوط عارضة المرمي عليه، مما أدى للوفاة نتيجة الإهمال واستلام الملعب من الشركة المنفذة، بالرغم من وجود ملاحظات على الإنشاءات وتم تشغيل الملعب.

وتعود أحداث الواقعة، بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة تفيد بوصول طفل ، 4 سنوات، جثة هامدة.

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال والد الطف ، أكد بأنه حال تواجد نجله بتمرين كرة القدم بملعب نادي النيل الخاص بالعاملين بجامعة المنصورة سقطت على رأسه العارضة الخاصة بالملعب، وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، واتهم إدارة النادى بالإهمال.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالأذن والأنف وآثار كدمة بالرأس.