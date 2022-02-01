مفاجأة.. "أبوظبى الرياضية" تبث مباريات الأهلى فى مونديال الأندية مجاناً

أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة، عن مفاجأة سارة لجمهور الكرة المصرية وبالتحديد جماهير النادي الأهلي، عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني، والذي يمكن للجمهور تنزيله واستخدامه بسهولة بالغة.

وكشفت "قنوات أبوظبي"، عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى "أبوظبي إكسترا" تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة، بما يتناسب مع قيمة الحدث.

وينطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر الثاني من فبراير المقبل، وذلك عبر خريطة برامجية مدار أيام البطولة، التي تنطلق في 3 فبراير وتستمر حتى 12 من ذات الشهر

وتتضمن الخريطة البرامجية عدداً من البرامج المتنوعة التي تغطي كل الجوانب المتعلقة بالبطولة، حيث يعد برنامج «مع يعقوب» من تقديم الإعلامي يعقوب السعدي في تمام الساعة 00:00، بمثابة البرنامج الرئيس حيث يتناول فيه السعدي، وعلى مدار ساعتين البطولة من جميع تفاصيلها، ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة.

وتنطلق التغطية اليومية صباحاً مع برنامج «مونديال كافيه» اليومي في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف، والذي يتناول الحدث العالمي الأهم الذي تستضيفه أبوظبي، ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها وأبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة، ويقدم للمشاهد كل الكواليس وينقله إلى كل التفاصيل، بمشاركة 4 ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة.

ويطل يومياً برنامج «Reporters» في تمام الساعة 14:00 لاستعراض آخر آراء ومانشيتات الصحافة العالمية حول كأس العالم للأندية، وأبرز التحليلات الخبرية المتعلقة بها، أما برنامج المسابقات «تحدي المونديال»، فينطلق يومياً في تمام الساعة 16:00، ليعطي فرصة الكشف عن المواهب لدى المتابعين وفرصة الفوز لعشاق الكرة العالمية، من خلال تحديات بين المتنافسين مثل «أبرز معلق هاوي، أفضل تقرير تلفزيوني، أبرز مقدم برنامج»، ليتم اختيار الفائزين آخر كل حلقة.

وفي تمام الساعة 21:00 ينطلق «المونديال Head Coach»، برنامج التحليل الفني الخاص بالأندية المشاركة، وآخر الإحصائيات المتعلقة بها وأبرز الخطط والتشكيلات في مباريات البطولة، بالإضافة إلى التقييم الشامل لكل المباريات.

ولمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، تم تخصيص البرنامج اليومي «مونديال Tour» في تمام الساعة 17:00 من إعداد أحد المؤثرين المختصين بالكرة، والذي يقوم بعمل جولة خاصة في أروقة البطولة، ويعرض كواليس المباريات بنظرة مختلفة.

كما تضم الخطة البرامجية البرنامج المباشر «المونديال اليوم»، الذي يقف على تغطية المؤتمرات الصحفية والتدريبات الخاصة بالأندية المشاركة، ويعرض آخر المستجدات التي تدور حول المشاركين، وبرنامج «جولة في أبوظبي» في الساعة 23:30، والذي يستضيف شخصيات رياضية واجتماعية وفنية مشاركة في البطولة، من خلال جولة إلى أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي.

كما يبث «الاستوديو التحليلي» الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل وبعد كل مباراة.

من جانبه، أكد عبدالرحيم البطيح المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة، أن قنوات أبوظبي الرياضية دائماً ما تواكب الحدث، وقال: الهدف من تلك الخطوة هو وصول الخدمة الشاملة إلى أكبر قدر من الجماهير، بما يحقق رسالة قنوات أبوظبي في الوصول للمشاهد الذي يأتي باستمرار في المرتبة الأولى، وهو ما يساهم في تحقيق الهدف الأكبر بعكس الصورة الحقيقية لأبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

وأشار المدير العام لأبوظبي للإعلام بالإنابة، إلى أن الخريطة البرامجية تم وضعها بعناية فائقة لتضمن نيل رضا الجماهير التي تتابع البطولة.

وأضاف البطيخ: شعبية كرة القدم لا تضاهي خصوصاً في المنطقة العربية، وهو ما يضاعف من مسؤولية أبوظبي الرياضية لتقديم تغطية تليق بالحدث من خلال خريطة برامجية تلبي كل الطموحات.

من جهته، قال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة، أن بث المباريات داخل جمهورية مصر العربية عبر تطبيق AD SPORTS، يمثل خطوة مهمة في سياسة قنوات أبوظبي للوصول بالرسالة الإعلامية إلى القطاع الأكبر من الجمهور ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، وأضاف: محظوظون لتواجد 3 فرق عربية تتمتع جميعها بشعبية كبيرة في المنطقة العربية، وتابع: من المؤكد أن النسخة الخامسة في تاريخ أبوظبي والـ18 في رحلة مونديال الأندية، ستخرج تاريخية واستثنائية مع تواجد فرق الجزيرة والهلال السعودي والأهلي المصري، وواصل الكثيري: الزخم الجماهيري للبطولة دفعنا لاتخاذ قرار إذاعة مباريات البطولة عبر التطبيق المجاني، ونأمل في استغلال ذلك عبر تقديم محتوى متميز يرضي هذا القطاع، وقال جمهور الكرة المصرية عريض وذواق لكننا قادرون على تقديم خدمة متميزة كعهد قنوات أبوظبي دائماً.

من ناحيته، أبدى يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية سعادته وارتياحه لتلك الخطوة، وقال: تحظى قنوات أبوظبي الرياضية بسمعة طيبة بين الجماهير المصرية، بل إن السوق المصرية تمثل القطاع الأكبر لمتابعي قنوات أبوظبي الرياضية، مشيراً إلى أن برنامج "القاهرة أبوظبي" الذي خاطب الجمهور في الإمارات ومصر قبل فترة، هو أحد البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً على شاشات قنوات أبوظبي، مؤكداً على جاهزية قناة "أبوظبي إكسترا" لتقديم وجبة دسمة ترضي تلك الجماهير، التي دائماً ما تنتظر من قنوات أبوظبي الرياضية الكثير .