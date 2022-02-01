بقوة 4.1 ريختر.. هزة أرضية على بعد 56 كم شرق بنى سويف

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 01/02/2022 هزة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بنى سويف.
وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى
تاريخ الحدوث: الثلاثاء الموافق 01/02/2022
وقت الحدوث والقوة: 21 : 01 : 11 مساء بالتوقيت المحلى
القوة: 4.1 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 29.29 شمالا
خط الطول: 31.61 شرقا
العمق: 6 كم
وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الارواح والممتلكات.
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
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