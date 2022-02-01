توافد المواطنين لتشييع جثمان اللواء عبد السلام المحجوب بمسجد آل رشدان

توافد عدد من الشخصيات العامة على مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتشييع جثمان اللواء عبد السلام المحجوب.
وأبرز هذه الشخصيات الحاضرة زكريا عزمى وأئمة الأزهر والأوقاف والقيادات العسكرية وأقاربه، ومن المقرر دفنه بمقابر الوفاء والأمل.
وسبق وشغل اللواء عبد السلام المحجوب منصب محافظ الإسكندرية، وحرص الكثيرون على نعيه ومنهم جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل السابق الذى نعاه من خلال حسابه على تويتر وكتب: توفى إلى رحمة الله سيادة اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، والجنازة بعد صلاة الظهر، من مسجد آل رشدان، أمام الباب الرئيسى لاستاد القاهرة"، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر".
ويعتبر الراحل واحدًا من أبرز الرجال ممن شغلوا منصب محافظ الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة خلال مسيرته.
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