القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 4.1 بمقياس ريختر شرق بنى سويف

/676656/القومية-للزلازل-تسجل-هزة-أرضية-بقوة-41-بمقياس-ريختر-شرق-بنى-سويف

سجلت الشبكة القومية للزلازل، صباح اليوم الثلاثاء هزة أرضية على بعد 56 كيلو مترا من شمال شرق بنى سويف.

دوت الخليج

رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،الدكتور جاد القاضى، أكد أن الهزة سجلت فى تمام الساعة 11:01 صباحا بدائرة طول 61،3 ودائرة عرض 29،29 وقوة 4.2 ريختر وعمق 6 كم، وأوضح أن الزلزال ظاهرة طبيعية لايمكن التنبؤ بها وهى عبارة عن هزات أرضية سريعة، لافتا إلى أن هناك أماكن نشطة زلزاليا بمصر ولكن هذا لايعنى أن مصر دخلت حزام الزلازل وهذا امر ليس واردا

منطقة شرق المتوسط

وقال القاضي أن منطقة شرق المتوسط تعد من مناطق الخطورة النشطة زلزاليا، مناشدا المواطنين بعدم اتباع منصات وسائل التواصل الاجتماعى لما تتداوله من معلومات مغلوطة، حيث تضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل، كما شهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخص.

أخدود البحر الأحمر

أما منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية، وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصروالسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة.

بحيرة قارون والفيوم

ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ الاف مصاب، لأيضا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.