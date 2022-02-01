بكاري جاساما حكماً لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

/676646/بكاري-جاساما-حكما-لمباراة-مصر-والكاميرون-في-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في نصف نهائي بطولة أمم إفريفيا للحكم الجامبي بكاري جاساما.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تاريخ مواجهات مصر ضد الكاميرون

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة.

فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.

أشرف صبحي: التواصل مع المنتخب المصري لحظة بلحظة.. واسترجعنا أداء 2010

تحدث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فوز المنتخب المصري على منافسه المغربي أمس، منوها أنه يتم الاهتمام بأهمية الثقة في ذاتنا من أجل ان نستكمل العمل والانتصار، مشيرا إلى ان شكل منتخب مصر يقوم بعمل اداء مثل الذي كنات نريده في 2010.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحك مصري، تقديم الاعلامي هشام عاصي المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مضيفا أنه يوجد إحساس لكل اللاعبين بأهمية الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة للرئيس السيسي والحكومة في دعم المنتخب، مطالبا من الجميع ان يقوم بتقديم الدعم ايضا للمنتخب.

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن التواصل لحظي مع المنتخب لحظة بلحظة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية والسفير المصري في الكاميرون مدحت المليجيى وايضا الدكتور خالد الدرندلي.

وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، ويتم اتخاذ جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا.

وكان التعادل حاضر في مباريات المنتخبين خلال 6 مباريات.

أول مباراة بين مصر والكاميرون كانت في فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شئ.

سجل منتخب مصر في شباك الكاميرون 34 هدفا.

بينم سجل منتخب الكاميرون في مصر 24 هدفا فقط.