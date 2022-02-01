الصحة العالمية تحذر: نفايات «كورونا» خطر يهدد البشرية

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حذرت منظمة الصحة العالمية، مجدداً من آثار فيروس كورونا المستجد وهو الخطر الذي وصفته بانه قد يهدد حياة الملايين.

دوت الخليج

وقالت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن هناك خطر داهم يهدد حياة الملايين وسلامة البيئة بسبب تكدس نفايات طبية هائلة من المحاقن المهملة ومجموعات الاختبار المستخدمة وزجاجات اللقاح القديمة، كنواتج لجائحة كوفيد -19.

عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية

وكشف تقرير المنظمة، إن الجائحة العالمية أنتجت عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية، وهو أمر عظيم يهدد صحة الإنسان والبيئة، واكد التقرير إن المواد التي يمكن أن يكون جزء منها معديًا لأن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح، من المحتمل أن يعرض العاملين الصحيين للحروق وإصابات الإبر والجراثيم المسببة للأمراض. واوضحت المنظمة أن المجتمعات القريبة من مدافن النفايات التي تتم إدارتها بشكل سيئ يمكن أن تتأثر أيضًا من خلال الهواء الملوث الناتج عن حرق النفايات أو رداءة نوعية المياه أو الآفات التي تنقل الأمراض.

استخدام مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية

وطالب التقرير إلى الإصلاح والاستثمار، من خلال الحد من استخدام مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية واستخدام معدات واقية مصنوعة من مواد قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، حيث قدر التقرير أنه تم طلب ما يقرب من 87000 طن من معدات الحماية الشخصية (PPE)، أو ما يعادل وزن عدة مئات من الحيتان الزرقاء، عبر بوابة الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2021 - ويعتقد أن معظمها انتهى كنفايات.

النفايات البلاستيكية

وأضاف التقرير أن حوالي 140 مليون مجموعة اختبار مع إمكانية توليد 2600 طن من النفايات البلاستيكية في الغالب ونفايات كيميائية كافية لملء مساحة ثلث حمام سباحة أولمبي، كما تقدر أن حوالي 8 مليارات جرعة لقاح تم إعطاؤها عالميًا أنتجت 144000 طن إضافي من النفايات في شكل قوارير زجاجية وحقن وإبر وصناديق أمان.

تقرير منظمة الصحة العالمية لم يحدد أمثلة محددة على الأماكن التي حدثت فيها عمليات التراكم الفظيعة، لكنه أوضح إلى تحديات مثل المعالجة الرسمية المحدودة للنفايات والتخلص منها في المناطق الريفية في الهند، فضلًا عن كميات كبيرة من الحمأة البرازية من مرافق الحجر الصحي في مدغشقر.

كما أشارت المنظمة إنه حتى قبل تفشي الوباء، كان حوالي ثلث مرافق الرعاية الصحية غير مجهزة للتعامل مع أحمال النفايات الموجودة. وقالت إن تلك النسبة تصل إلى 60٪ في الدول الفقيرة، وأكد مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "من الضروري للغاية تزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة. ولكن من الضروري أيضا ضمان إمكانية استخدامها بأمان دون التأثير على البيئة المحيطة".