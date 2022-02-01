/676651/النائب-زين-الإطناوي-ينجح-فى-الحصول-على-الموافقة-لإنشاء-كوبري-علي-النيل-بمغاغة-بمحافظة-المنيا

بعد تقدمه باقتراح برغبة لإنشائه..

نجح النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، فى الحصول على الموافقة علي إنشاء كوبري علي النيل بمغاغة بمحافظة المنيا، كمحور تنموي فى المنطقة.

دوت الخليج

إنشاء كوبري على النيل بمغاغة

وكان مجلس الشيوخ وافق بجلستة العامة أمس على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ، بشأن انشاء كوبري علي النيل بمغاغة.

المذكرة الإيضاحية

حيث ان اهالي مركزي مغاغة والعدوة في احتياج شديد لانشاء كوبري علي النيل بمغاغة يربط ما بين الشرق والغرب ويبلغ عدد سكان مركزي مغاعه والعدوه حوالي (مليون ومائة الف

مواطن ) و أن كافة مراكز محافظة المنيا تتمتع بوجود ظهير صحراوی شرقی و ظهیر صحراوی غربي لكل مراكز المحافظة ما عدا مركزي مغاغة والعدوء حيث أن الظهير الصحراوي الغربي لمركز سفاعه هو مركز العدوه وأن الظهير الصحراوي الشرقي لمركز العدوه هو مركز معاعه وبالتالي يعتبر مركزي سعادة والعدوة "مركزا واحدا"

قامت المبادرة الرئاسية بإستصلاح وإستزراع (٦٢ الف فدان ) برسام قرية زاوية الحداسي شرق النيل بمركز مغاغه وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية . ولإنجاح المشروع الرئاسي الذي يحتاج عشرات الآلاف من العاملين ولا يوجد وسيلة انتقال إلا اللنشات النهريه وبذلك يصبح ضرورة وجود كوبري علي الليل مغاغة . خلق تنمية شامله لمحافظة المنيا بشكل عام ومركزي مغاغة والعدوه بشكل خاص .

إنشاء منطقة صناعية لمركز مفاعه شرق النيل مما يتيح زيادة فرص العمل وتسهيل حركة التجارة

دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمركزي مغاغة والعدوه من خلال جذب المستثمرين للمنطقه . العمل على زيادة التنمية الزراعية شرق النيل والتي بدأت بإستزراع (٦٢ ألف فدان ) . انشاء مدينة مغاغة الجديدة شرق النيل لتخفيف التكدس السكاني بمدينة مغاغه وذلك لصغر

الحيز العمراني بها نقل الكثافة السكانية من مدينة مناعة الى مناطق أخرى يقرى الظهير الصحراوي شرق

النيل -

نقل الورش الصناعية داخل مدينة مغاغه الى مناطق أخرى بقرى الظهير الصحراوي شرق

النيل -

- منع حوادث اللنشات والعوامات التهرية والتي راح ضحيتها مئات الضحايا . وحيث ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تقوم بانشاء محاور عرضية على النيل كل ٢٥ كم وحيث تبلغ المساحة بين مقاعة واقرب كباري على النيل هي 19 كم جنوبا "كوبري بني مزار " و ۲۱ کم شمالا "گويري الفشن" في حين تبلغ المسافة من العدوة واقرب كباري على النيل هي ٢٩ كم جنوبا " كوبري بني مزار ' و ۳۱ کم شمالا " كوبري الفشن.