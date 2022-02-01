/676654/نبي-نكشف-على-قواه-العقليه-من-الشخص-الذي-يقصده-تركى-آل-شيخ-بعد-هجومه-على-محمد-صبحي

شن الجمهور على الفنان محمد صبحي حملة هجوم وذلك بعد تحريف الكلام الذي أفاده في وقت سابق بشأن أن الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي، مما جعل أسم محمد صبحي تريند على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء من يدافع عنه من الفنانين، ولكن صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل شيخ تصريحات صادمة بشأن هذا الموضوع.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل التصريح الصادم لتركي آل شيخ وذلك خلال السطور القادمة.

تركي آل شيخ بشأن أزمة محمد صبحي

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل شيخ بشأن أزمة الفنان محمد صبحي الذي كان محتواه الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي، فكان رد تركي آل شيخ يميل إلى الغموض بشكل كبير حيث غرد عبر موقع تويتر قائلاً:”والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط”.

أزمة الفنان محمد صبحي

بعدما تم تحريف كلامه بشأن الرياض ثار رواد مواقع اتواصل الإجتماعي على الفنان محمد صبحي، وتوجه له هجوم كثير، وانقسم الجمهور بين مؤيد له ومعارض له خصوصاً بعد تصريحه أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ولكن استمر اتلهجوم عليه بشكل كبير ليكون مؤيديه قلة قليلة بالنسبة لمعارضية.

فجاءت بعض التعليقات بشأن تصريح الرياض للفنان محمد صبحي قائلة:”جبان ومشخصاتي ومدعي”.

بالإضافة لتعليق آخر بشأن تصريحات محمد صبحي بشأن الرياض، وقال فيه أحد الأشخاص:”ايه الهبد ده؟! محمد صبحي فيلسوف حمير برضة، هو مشخصاتي مرفهاتي، وده عقد مجتمعي وارتضاه لنفسه ، يضحكنا وياخد فلوس، شهره، وسيبك من فنان ومبدع والهبل ده، مفيش قيمة تضاف للمجتمع، مجرد ترفيه وملئ فراغ وعبث”.

دفاع محمد صبحي عن نفسه بعد تصريحه بشأن الرياض

وقال محمد صبحي في بيان رسمي، مدافعا عن نفسه: هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".