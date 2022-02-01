/676661/إحالة-مواطن-للنيابة-العامة-لبنائه-مخزن-مخالف-ملحق-بمسجد-في-بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتحرير محضر ضد مواطن قام ببناء مخزن مخالف ملحق بمسجد قام ببنائه نفس الشخص، خلف مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضور نواب الشعب والشورى

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والمنعقد بقاعة فايزة أبو النجا في الديوان العام لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب حسن عمار، والنائب أحمد فرغلي، عضوا مجلس النواب.

موضوعات المجلس التنفيذي

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المختلفة منها : تغيير تخصيص مسطح جراج متعدد الطوابق بمنطقة القنال الداخلى ليصبح 3268.5 متر مربع، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة، وطلب بالموافقة على تخصيص قطعة أرض شرق سوق السمك الجديد وغرب بمسطح حوالي 10 آلاف متر مربع لإنشاء مول الملابس المستعملة، وكذلك الموافقة على طلب حزب مستقبل وطن بنقل إدارة بحر البقر التعليمية لتكون في نطاق منطقة بحر البقر تيسيراً على المواطنين والموظفين من عاملين ومعلمين.

كما ناقش المجلس، مذكرة مدينة بورفؤاد بشأن إلغاء القرار رقم 97 لسنة 2006 لتخصيص قطعة أرض جنوب بورفؤاد لمديرية الأمن لإقامة معسكر تدريب قوات الأمن، لتعارضه مع مسار طريق اللواء احمد عبدالله الموجود حالياً على الطبيعة والذي تم إنشاؤه في عام 2015، وكذلك تجديد مدة حق الإنتفاع بالأرض المقام عليها مخبز تمويني بمنطقة A30 بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور.

دورات تدريبية للمعلمين

وفي سياق اخر التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من الإدارات والمناطق التعليمية المختلفة بالمحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية وامتحانات الشهادة الإعدادية ، و ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و أحمد والي وكيل المديرية.

ووجه المحافظ خلال اللقاء، مديري إدارات المراحل التعليمية بالمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، مشددا على أهمية حضور وانتظام الطلاب بالمدرسة خلال النصف الثاني من الدراسة ، موجها مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لمديري المناطق والادارات حول ٱرائهم لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية فى هذا الشأن، لافتا لأهمية دور قيادات التعليم فى منع هذه الظاهرة، و تحفيز الطلاب على الاعتماد على أنفسهم والمدرسة فى تحصيل المواد الدراسية.

وأعلن محافظ بورسعيد بان الفترة القادمة سوف تشهد تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين من خلال التنسيق مع جامعة بورسعيد والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوي العملية التعليمية.