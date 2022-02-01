/676662/موعد-حفل-مصطفى-عنبة-بعد-قرار-النقابة-بتغيير-اسمه-تفاصيل

بعد أزمة النقابة ومنع مطرب المهرجانات مصطفى عنبة من إقامة الحفلات، صرح مطرب المهرجانات مصطفى عنبة عن إقامة حفلة خلال الأيام القادمة.

دوت الخليج

حفلة مصطفى عنبة الجديدة

يحيى مطرب المهرجانات عنبة حفلاً غنائيا يوم ١٤ فبراير المقبل على خشبة مسرح الزمالك، فى تمام السابعة مساءاً، وتم طرح التذاكر حيث يصل سعر التذكرة لـ200 جنيه.

عنبة يتحدث عن قوانيين قبول النقابة لمطرب المهرجانات

واجرى مطرب المهرجانات عنبة مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين خلال برنامجه المذاع على قناة النهار الفضائية، ليتحدث عن شروط النقابة بعد إعلان نتيجة الامتحان، إذ قال بإنه يجب ان يوقع على ورقة الشروط لتغير اسمه إلى اسم اخر حتى يتم قبوله فى نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف عنبة ببرنامج " اخر النهار": "أن نقابة المهن الموسيقية منحته التصريح السنوي بالغناء بعد نجاحه في الاختبارات وتقديمه الأوراق الرسمية المطلوبة وتغيير اسمه الفني من "مصطفى عنبة" إلى "مصطفى عناب".

ونوه مصطفى سعيد على موافقته على تغير اسمه الفنى: " أنا وافقت خلاص على تغيير اسمي الفني "مصطفى عنبة"، وبقيت مصطفى عناب".

عنبة يثير الجدل بحفل محمد منير

وكانت تفاعلت مواقع التواصل الأجتماعي مع فيديو لمغني المهرجانات عنبة، و ذلك أثناء ظهوره علي مسرح حفل الكينج الذي كان أمس الجمعة، وتفاعل مع الجمهور بأغنية الشهيرة العو جه، علي الرغم من صدور قرارا بايقافة من قبل نقابة المهن الموسيقية.

و ظهر عنبه في هذا الفيديو المنتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

قرار وقف مطرب المهرجانات عنبة

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية سابقا بيانا رسميا بايقاف عددا من مطربين المهرجانات الشعبية، حيث كان في مقدمتهم حسن شاكوش، حمو بيكا، مجدي شظة، عنبة، شواحة وغيرهم، وذلك للقيام بتقنين أوضاعهم في النقابة.

وعلى الرغم من ذلك لم يصمت عنبة، وخرج عن صمته وأوضح عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام أن نقابة المهن الموسيقية تسببت في منعه من تحقيق أحلامه، قائلا: «أنا دلوقتي رزقي الوحيد حب الناس، أنا ممنوع من الغناء وممنوع من الحلم بس مش ممنوع من حبكم، إن كان الله معنا فمن علينا؟»