«هعتزل التمثيل».. باسل الخياط يفجر مفاجأة في برنامج AB Talks.. اليوم

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يحل الفنان باسل خياط، ضيفاً على برنامج "ABTalks" الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، والذي يذاع عبر قناته على YouTube.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج موعد حلقة الفنان باسل الخياط في برنامج ABTalks وذلك خلال السطور القادمة.

باسل الخياط في برنامج ABTalks

نشر باسل خياط صورته مع أنس بوحش وتحدث عن المقابلة المنتظرعرضها اليوم الثلاثاء قائلاً: " أتمنى أن ينال اعجابكم ..من أجمل وأصدق الحوارات الي عملتا مع أنس بوخش".

ومن المنتظر عرض الحلقة عبر قناة ABTalks على YouTube اليوم 1 فبراير 2022 في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، و5 بتوقيت جرينتش و9 بتوقيت الإمارات.

باسل الخياط خلال برنامج ABtalks

وروج الإعلامي باسل الخياط لحلقته مع باسل الخياط، من خلال طرح فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي جاء به باسل وهو يتحدث عن طفولته قاىلا: «لم أعش طفلوتي مثل باقي الأطفال، ونزلت على الشغل مبكرا، وأعتقد أني سوف أتقاعد مبكرا من مهنة التمثيل».

ويجز في برنامج ABtalks

ومن القرر أن تشهد الحلقة حديث ويجز عن ذكريات طفولته لأول مرة، مشيرًا إلى أنها كانت طفولة قاسية، وستذاع الحلقة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات.

وقال ويجز في برومو لقائه مع أنس بوخش في برنامج ABtalks: “أنا طفولتي كانت قاسية وفاكر فيه أيام معينة كان بيبقى معايا 20 أو 50 جنيه بس في اليوم ومكنتش عايز جنيه زيادة”.

وتحدث ويجز عن نفسه، قائلا: “أنا اسمي أحمد علي عندي 23 سنة شخص مش عايز أي حاجة، ومبحبش الشهرة، وفيه منافقين كتير في مجالنا، وأنا عارفهم كلهم ومحدش فيهم بيعرف يضحك عليا”.

وكشف ويجز عن بعض صفاته الشخصية، قائلا:” أنا من الأشخاص اللي مش بحب حد يقلدني في حاجة أي غلط بعملها”.

آخر حفلات ويجز

أحيى مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءاً.