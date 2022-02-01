انتظام امتحانات النقل بالثانوى الأزهرى فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الثانوى الأزهرى بقسميه العلمى والأدبى بجميع المعاهد الأزهرية الثانوية على مستوى المحافظة.





وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، عقب متابعته لعدد من اللجان بالعريش اليوم الثلاثاء، على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات ومستوى الأسئلة وعدم وجود أى شكوى من مستوى الامتحان.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، بالنسبة لصفوف النقل الثانوى بقسميه العلمى والأدبى بدأت منذ يوم 24 يناير الماضى ومستمرة حتى بعد غد 3 فبراير الجارى.