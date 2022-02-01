سفير اليابان يؤكد قوة علاقات بلاده الاقتصادية مع مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، "أوكا هيروشى" سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، وتبادل الرؤى حول آلية جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، وكذا متابعة موقف الشركات اليابانية العاملة فى مصر.





وأكد عبدالوهاب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية وكذلك المستهدف جذبها إلى مصر، مشيرًا إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على مواصلة التعاون مع الجانب اليابانى لتوفير أطر عمل مستدامة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أنه تم الاتفاق مع الجانب اليابانى على تنفيذ جولة ترويجية للهيئة فى عدد من المدن اليابانية لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، إلى جانب الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالى.

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة قصص نجاح الشركات اليابانية العاملة فى مصر، وما قامت به من توسعات لأنشطتها خلال العام الماضى، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية كان آخرها تفعيل منظومة الحوافز الخاصة لتحفيز الاستثمارات فى الأنشطة والقطاعات التى تخدم خطة التنمية الاقتصادية فى العديد من المجالات ومنها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

من جانبه، أكد "أوكا هيروشى"، السفير اليابانى بالقاهرة، قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر، مُثمنًا دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ترأسها للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، الذى من شأنه تشجيع تدفقات الاستثمارات اليابانية إلى مصر، ودعم الشركات اليابانية العاملة بها، وتذليل أى تحديات تواجهها.