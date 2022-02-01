مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف لاعتماد «دراسات التعليم العالى»

جدة - نرمين السيد - حيث تم انتخاب جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية رؤساء لهذا الاجتماع، فضلا عن انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان نواب للرئيس، والجمهورية الإسلامية الموريتانية (مقررا)، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عبداللطيف ميراوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بالمملكة المغربية، وستيفانيا جيانينى مساعدة المديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية، والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، ومحمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وغادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من السفراء ووممثلو الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 - 2 فبراير الجارى، بالمقر الرئيسى لمنظمة اليونسكو بباريس.

فى بداية كلمته أعرب وزير التعليم العالى المصرى، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد، موجها الشكر لسكرتارية منظمة اليونسكو والمكتب الإقليمى ببيروت على مجهوداتهم فى مراجعة الاتفاقية من خلال عدة اجتماعات تناولت مشاورات مع الدول العربية لمراجعتها و تحديثها و تنقيحها.

كما أكد الوزير، أن الحق فى التعليم يشكل جزءًا من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن المعرفة ملكية مشتركة للإنسانية، يتعين تمكين كل فرد من الحصول عليها، مشيرًا إلى أن التعليم العالى يساهم فى تعزيز السلام والتسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر.

وأضاف أن عملية مراجعة الاتفاقية العربية لعام 1978 مرت بمراحل عديدة وصولاً إلى النسخة المنقحة منها، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت فى مراحل المراجعة المختلفة، والتى تضمنت ثلاثة اجتماعات تشاورية للسادة الخبراء من الدول الأطراف، عقدت بالقاهرة فى أكتوبر 2017، وشرم الشيخ فى مارس 2018، والرباط بالمملكة المغربية 2018، بالإضافة إلى عدة اجتماعات للسادة الخبراء كان آخرها الاجتماع الافتراضى فى 17 يونيو من العام الماضى؛ للمراجعة النهائية للاتفاقية، لافتًا إلى أن عملية المراجعة تمت فى ضوء الاتفاقية العالمية لتواكب اتفاقية اليونسكو الإقلیمیة المنقحة لعام 1978 فى مجال الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالى.

وأشار الوزير إلى تأثر الدول العربية كغيرها من دول العالم بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود النهوض والإصلاح، وبصفة خاصة فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل فى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مؤكدًا على أن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية، يؤدى إلى تعزيز التمتع بالحق فى التعليم، ودعم الحراك الأكاديمى والتفاهم الدولى.

وأكد الوزير، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية وإستراتيجيتها "رؤية مصر 2030" للتعليم، مستعرضًا ما شهدته منظومة التعليم العالى المصرية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت فى إنشاء العديد من الجامعات التى توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلًا عن إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، مع ربط المستوى التعليمى والأكاديمى للخريجين بالقدرات والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وانعكاس ذلك على تصنيف الجامعات المصرية عالميًّا.

وفيما يتصل بالتبادل الطلابى، أكد أن مصر تمتعت تاريخيًا بدور ريادى فى التبادل الطلابى بين مختلف دول العالم، ولاسيما الدول العربية، وذلك لإيمانها بأن للشباب دورًا هامًا فى تغيير العالم نحو الأفضل، فضلا عن حرصها على تعزيز قيم الحوار، والتسامح، والتفاعل الإيجابى مع الثقافات الأخرى، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لبرامج التبادل التعليمى والثقافى بالوطن العربى؛ لكونها من أهم الوسائل التى تساعد على تنمية مهارات الطلاب بالوطن العربى والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات وتبادل الخبرات، لافتًا إلى تدشين منصة "ادرس فى مصر" للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

وأوضح، أن الحراك العلمى والتعليمى على المستويين العالمى والإقليمى أدى إلى التعامل مع صنوف مختلفة من الشهادات والمؤهلات على مختلف مسمياتها ومستوياتها، مؤكدًا على ضرورة إيجاد نظم دقيقة لتقييم تلك المؤهلات، ومعادلتها بمثيلاتها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات بالدول المختلفة؛ لتحقيق غاية الحاصلين عليها فى استكمال دراسات أعلى أو ممارسة نشاط مهنى معين أو لأى أغراض أخرى.

وأكد الوزير، أن مصر بموقعها الجغرافى المميز من الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاقيات المعنية بدراسات التعليم العالى ومعادلة سائر درجاته العلمية التى أُعدت تحت مظلة منظمة اليونسكو، تحديدًا، وهى: اتفاقية عام 1978 للدول العربية، والتى نحن بصدد اعتماد نسختها المحدثة، اتفاقية عام 1976 الخاصة بالدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتى لم يتم العمل بعد على تحديثها، واتفاقية عام 1981 الخاصة بالدول الإفريقية، والمحدثة فى عام 2014.

ودعا إلى أهمية المضى قُدمًا نحو مناقشة واعتماد الاتفاقية العربية المنقحة كخطوة نحو اللحاق بالدول التى انتهت من مراجعة اتفاقيتها المعنية بمجال الاعتراف بالمؤهلات منذ فترة، وهى أوروبا عام (1997)، والمعروفة باتفاقية لشبونة وآسيا والمحيط الهادى عام (2011) وإفريقيا عام (2014) وأمريكا اللاتينية والكاريبى عام (2019)، والإسراع نحو اعتماد وزراء التعليم العالى بالدول العربية الاتفاقية العربية المنقحة، حيث يعد هذا بمثابة خطوة جادة من أجل تنظيم الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى، بما يتفق ومستجدات التعليم العالى على الصعيدين العربى والدولى.

وأشار الوزير، إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات المصرى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو بإعداد دليل لمعادلة الدرجات العلمية التى تمنحها جامعات أو مؤسسات تعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرى الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون باللغتين العربية والإنجليزية.

وفى ختام كلمته، أكد الوزير، أهمية العمل سويًّا لتحقيق الهدف الاسمى الذى يساهم فيه التعليم، وهو نشر السلام وقيم التسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر، والتى ستؤدى حتمًا إلى تحقيق باقى الأهداف التى تتطلع الشعوب العربية لتحقيقها، من خلال التكاتف سويًّا مع التزام مصر ودعمها الكامل من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للدول الأعضاء.