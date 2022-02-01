برنامج مودة ينتهى من تدريب 54 ألف طالب وطالبة فى 10 جامعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، انتهاء المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من تدريب 54 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 على مستوى 10 جامعات.





وذلك من خلال 726 تدريبًا قام بتنفيذها 172 عضو هيئة تدريس تم إعدادهم من قِبَل المشروع كمدربين معتمدين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واعتمدت التدريبات على أساليب التعلم الحديثة، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم التى تضمن مشاركة جميع المتدربين فى العملية التدريبية.

وقد قام بتنفيذ تلك التدريبات نُخبة من الكوادر التدريبية فى مختلف التخصصات التى يعمل عليها المشروع ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية فى الحياة الأسرية والتى تشمل محاور مهمة تساعد المقبلين على الزواج وحديثى الزواج على تأسيس كيان أسرى سليم وسوى.

ومن القيم التى يعمل البرنامج على نشرها أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج والجاهزية الشخصية والنفسية والمالية له، وأشكال التواصل الإيجابى والتفاهم بين الطرفين، والأساليب العلمية المختلفة لحل المشاكل الأسرية، وطرق إدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى أساليب التربية الإيجابية للأبناء.

وأكدت الدكتورة رنده فارس مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، أن المشروع يوفر تدريبات فى مختلف المحافظات فى المناطق الحضرية والريفية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الوزارات الشريكة والمعنية، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين.

وأضافت فارس أن التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتأخير الطفل الأول، وضرورة تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.