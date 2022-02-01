”الهجرة” تصدر العدد السادس والثلاثين من مجلة ”مصر معاك” يناير 2022

استعدادات للنسخة السادسة من «مصر تستطيع» وحصاد المشاركة في منتدى شباب العالم
تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع» وعرض لمشاركة وزارة الهجرة في النسخة الرابعة من فعاليات "منتدى شباب العالم"
وفي صفحات العدد، تطالعون أبرز ما تقوم به الدولة لتنمية الصعيد، كما تقرأون حوارا مع المهندسة دينا أيمن، خبير التكنولوجيا في "مايكروسوفت"، والتي جاءت ضمن قائمة فوربس لأكثر الشباب تأثيرًا.
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