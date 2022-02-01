الكمامة هي الحل.. الصحة تكشف كيفية الحماية من عدوى كورونا أثناء العمل

حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على ارتداء الكمامة طوال ساعات العمل للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته مشيرة إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة، والتي تتضمن نظافة اليد وتعقيم الأسطح وكذلك التباعد الاجتماعى. وقالت وزارة الصحة والسكان إن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية يحمي بنسب كبيرة من العدوى لافتة إلى أهمية الحصول علي لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني لمنظومة الحصول علي اللقاحات. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية الحصول علي الجرعة الثالثة التنشيطية مؤكدة أنها تحمي من العدوي الخاصة بكورونا بنسبة كبيرة أيضا ولها دور في تعزيز المناعة في مواجهة الفيروس.

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