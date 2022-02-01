سعر الذهب في مصر اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم، وذلك لمعرفة التكاليف المالية لجرامات الذهب في مصر، والذي يشهد حالة من التذبذب علي المستوي العالمي، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب اليوم فى مصر

-سعر الذهب عيار 14 سجل524 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18سجل 674 جنيهًا.

-سعر الذهب عيار 21 سجل 787جنيها.

-سعر الذهب عيار 24 سجل 899جنيها.

تعيين 6303 شاباً من بينهم 43 من ذوي القدرات بالشرقية

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 43 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و توفير 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت .

التفتيش العمالي

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي بحث 400 شكوى للشباب من ذوي القدرات والرد عليها . إلحاق العمالة بالخارج وأضاف انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 225 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 291 تفويض ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل .