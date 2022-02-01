/676695/خبير-عقاري-يوضح-كيفية امتلاك-شقه-بنظام-التأجير-التمليكي

قال الخبير العقاري محمد جمعة، أنه منذ أن وجه الرئيس السيسي بتخصيص ١٠٠ ألف وحدة سكنية مجهزة للشباب المتزوجين حديثًا بنظام الإيجار المنتهى بالتمليك، والناس بتسأل يعني إيه نظام "الايجار التمليكي"، هحاول أوضح ليكم ببساطة الموضوع في سؤال وجواب.

دوت الخليج

وتابع:” إيه الفرق بين نظام "الايجار التمليكي" ونظام "التمويل العقاري" اللي بتنفذه الدولة من عام ٢٠١٥ لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية سواء كانت مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها ؟

واشر إلى أن الفرق هو أن نظام التمويل العقاري، يقوم على تمويل البنوك لأى من المواطنين لشراء وحدة سكنية مع مراعاة عدة ضوابط متعلقة بالدخل وقيمة الوحدة وذلك مع اشتراط عدم الاستفادة من قبل من نظام التمويل العقاري للشخص أو لأى فرد من أسرته.

خبير عقاري: يوضح كيفية امتلاك شقه بنظام التأجير التمليكي

وتابع:” أما نظام الإيجار التمليكي، فهو ببساطة، إن حضرتك تحصل على شقة بنظام الإيجار طويل المدة حسب التعاقد مع صاحب العقار أو شركة التطوير العقاري، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر بعد أكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وبالطبع هيكون وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات اللي بتسمح لصاحب العقار أو الشركة باسترداد الوحدة السكنية حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجاراية المتفق عليها لمدة ثلاث شهور مثلًا، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن الحفاظ على حق المالك.

بيع الوحدات السكنية

ونوه الخبير العقار ان فائدة ذلك إنه أحد أنظمة بيع الوحدات السكنية في دول كتير بالعالم، وكمان ممكن يكون حل لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات ، يعنى مثلا رغم وفرة عقارات كتير لدى الشركات، إلا أن إقبال المواطنين عليها قد يكون غير كبير، وذلك لأسباب مختلفة منها عدم تناسب أنظمة البيع لدى الشركات مع بعض المواطنين وهو ده اللي خلا الدولة تتدخل بتوفير أنظمة سداد مختلفة لمشروعات الإسكان مثل التمويل العقاري ولكن شروط التمويل العقاري لا تنطبق على جميع المواطنين، ولا تناسب البعض، وفي نفس الوقت هؤلاء المواطنين لاتناسبهم أيضا أنظمة البيع أو الأسعار المعروضة من جانب تلك الشركات، وبالتالي يكون ذلك النظام "التمليك بالتأجير" حلًا مناسبًا لسد تلك الفجوة، حيث سيضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن، بعيدًا عن اشتراطات نظام التمويل العقاري ، وكذلك يحقق فائدة لدي أي من شركات التطوير العقاري التي ترى أن ذلك النظام سيكون مفيدًا لها في تسهيل بيع وحداتها السكنية ولذلك من المهم أن يتم بحثه ودراسته بدقة.