/676670/محافظ-بورسعيد-توجيهات-رئاسية--بمساعدة-١٠٠٠-اسرة-شهريا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إنتهاء وكيل وزارة التضامن الإجتماعي الدكتورة سوسن حبيش، من تجهيز كشف بـ 1000 حالة مستحقه للدعم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن هناك توجيهات رئاسية بمساعدة الـ 1000 أسرة عن طريق وزارة الأوقاف شهريًا بشكل دائم، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ بورسعيد، علي ان يتم مراجعة الكشوف بشكل جيد، وذلك للتاكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا علي سرعة الإنتهاء من التنسيق بين الأوقاف والتضامن لصرف الإعانة للمستحقين.

من جانبها أكدت سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، علي إستمرار عمل الأجهزة المعنية في مراجعة الكشوف، وذلك حتي يتم التأكد بنسبة 100 بالمائة من أن جميع الأسماء تستحق الدعم.

وكان قد ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وتم الموافقة علي تخصيص مسطح جراج متعدد الطوابق بمنطقة القنال الداخلي ليصبح 3268.5 مترًا، وتم الموافقة علي مسطح 10 الاف مترًا لإنشاء مول الملابس المستعملة.

ورفض محافظ بورسعيد الغاء تخصيص قطعة أرض لمديرية أمن بورسعيد لإقامة معسكر تدريب، وذلك لضرورة تواجد قوات شرطة بمنطقة بورفؤاد، بالتزامن مع الزيادة السكانية.

إطلاق أسماء 5 فدائيين على 3 شوارع ومدرستين في بورسعيد

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، على إطلاق أسماء 5 فدائيين من أبطال المقاومة الشعبية خلال حرب العدوان الثلاثي عام 1956 على 3 شوارع ومدرستين.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الفدائي السيد عسران على شارع رمسيس، والفدائي أحمد هلال على شارع الظاهر، والفدائي علي زنجير على شارع بالحي الإماراتي، كما أُطلق اسم الفدائي محمد عبدالرحمن حمد لله على مدرسة التحرير المعتمدة بنات، والفدائي حسين عثمان حسين على مدرسة التحرير الثانوية الصناعية بنات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والمنعقد بقاعة فايزة أبو النجا في الديوان العام لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب حسن عمار، والنائب أحمد فرغلي، عضوا مجلس النواب.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المختلفة منها : تغيير تخصيص مسطح جراج متعدد الطوابق بمنطقة القنال الداخلى ليصبح 3268.5 متر مربع، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة، وطلب بالموافقة على تخصيص قطعة أرض شرق سوق السمك الجديد وغرب بمسطح حوالي 10 آلاف متر مربع لإنشاء مول الملابس المستعملة، وكذلك الموافقة على طلب حزب مستقبل وطن بنقل إدارة بحر البقر التعليمية لتكون في نطاق منطقة بحر البقر تيسيراً على المواطنين والموظفين من عاملين ومعلمين.

كما ناقش المجلس، مذكرة مدينة بورفؤاد بشأن إلغاء القرار رقم 97 لسنة 2006 لتخصيص قطعة أرض جنوب بورفؤاد لمديرية الأمن لإقامة معسكر تدريب قوات الأمن، لتعارضه مع مسار طريق اللواء احمد عبدالله الموجود حالياً على الطبيعة والذي تم إنشاؤه في عام 2015، وكذلك تجديد مدة حق الإنتفاع بالأرض المقام عليها مخبز تمويني بمنطقة A30 بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور.