/676671/هانى-عماد-جهاز-تنمية-المشروعات-مول-المشروعات-الصغيرة-بـ-27-مليار-جنيه-في-2021

أوضح هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل، لافتا أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.

هانى عماد: جهاز تنمية المشروعات مول المشروعات الصغيرة بـ 2.7 مليار جنيه في 2021

وأشار أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.

وأكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلات حتى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

وأضاف هانى عماد، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.

وتابع عماد، أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.