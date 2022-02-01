/676672/ندوة-تعريفية-بالقانون-152-لتوفيق-أوضاع-المشروعات-الغير-مرخصة-بمركز-طهطا-في-سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن عقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة طهطا، بحضور فريدة سلام رئيس المركز، والمهندس نادر عبد الظاهر رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ومسئولي المنطقة الصناعية بغرب طهطا، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والمشروعات بطهطا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن اللقاء تناول التعريف بمزايا قانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والغير مرخصة، وضرورة العمل في إطار قانوني والاستفادة من المميزات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

دوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بمراكز سوهاج

على جانب اخر تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن عقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة دار السلام، بحضور محمد فقير القائم بأعمال رئيس المركز، وممثلي جهاز المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات بالمركز .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دار السلام أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الندوات التوعوية بقانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة وإزالة أي معوقات لتنفيذ القانون، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات الغير مرخصة .

حياة كريمة بسوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أية أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة