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أكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتمثل في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار.

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وأوضح أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بقانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.

جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات رأس المال المخاطر

وأضاف هانى عماد أن الجهاز قام بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر وهو أول صندوق استثمارى مصري بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للاستثمار في مؤسسات رأس المال المخاطر بمشاركة القطاع الخاص حيث يهدف البرنامج إلى دعم مديرى صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة.

وأشار إلى أنه تم توظيف حوالى 65% من اجمالى المبلغ المتاح للبرنامج ويقوم الجهاز حاليا بالتفاوض مع عدد من الجهات المانحة لتوفير تمويل إضافى في مجال استثمارات رأس المال المخاطر. وأضاف أن الجهاز يقوم بتقديم برامج تدريبية لمختلف المؤسسات المالية لتوضيح آليات تطبيق هذه الآلية الجديدة من التمويل مما سيسهم في التوسع فيها مستقبلا.

هانى عماد: جهاز تنمية المشروعات مول المشروعات الصغيرة بـ 2.7 مليار جنيه في 2021

وأوضح هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل، لافتا أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.

وأشار أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.

وأكد هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.