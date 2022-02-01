/676675/أفيونة-الشعوب-نجل-الحويني-يهاجم-كرة-القدم-وينتقد-ترك-الصلاة-لمشاهدة-ماتش-مصر-والمغرب

هاجم حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبو إسحق الحويني، كرة القدم واصفا إياها بأفيونة الشعوب، مهنئا من ترك مباراة مصر والمغرب يوم الأحد الماضي، وفاز بصلاة المغرب والعشاء في وقتها.

دوت الخليج

وكتب حاتم الحويني على صفحته الشخصية مساء أمس، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" فاز من صلّى أمس المغرب والعشاء في جماعة ولم ينهه الماتش- #الكرة_أفيون_الشعوب!!".

الحويني يهاجم كرة القدم

حالة من الجدل أثارتها تدوينة حاتم الحويني وهجوم من أنصاره على أحد المتابعين

أثارت تصريحات نجل الحويني الجدل وأكد كثيرين أنهم أدوا الصلاة في وقتها وشاهدوا المبارة في نفس الوقت.

فيما تعرض أحد متابعين حاتم الحويني للهجوم من قبل أنصار الأخير حين نصحه بأن هذا الكلام ليس في محله ولا في وقته المناسب، لتنهال عليه التعليقات التي تتهمه في إيمانه ودينه.

ففي الوقت الذي نصح فيه شخص يدعى محمد عرقوب نجل الحويني قائلا: "كلام مش وقته خالص أغلب الشعب المصري بيحب الكرة حتى أصحاب الالتزام منهم"، انهالت عليه تعليقات مثل: " إزاي مش في وقته؟" و" أيوه يعني الناس تتفرج على الماتش وتسيب الصلاة عادي مش فاهم يعني"، و" إحلقها يا شيخ" في إشارة للحيته الظاهرة بصورة الحساب الشخصي الخاص به، و" بيقول فاز من صلى المغرب والعشا مقالش حب ومتحبش" و" نعم.. كلنا بنحب الكرة لكن وقت الصلاة صلاة.. لإنه نداء الله لك وتتخلى عن نداء الله لك وأنت الذي بحاجة إلى الله وليس هو إن صليتها أو لم تصليها لن تنفعه بشيء"، و" مالكش دعوة".

هجوم أنصار الحويني ضد أحد المعترضين

ورغم دفاع عرقوب عن موقفه قائلا:" لا طبعا.. بس كده كده هو مبيصليش

فلازم الدعوة يكون لها وقت اختار ادعو الناس فيه" إلا أن تعليقات السخرية والجلد والتشكيك في إيمانه لم تتوقف.

أراء أثارت الجدل لحاتم الحويني

ويعد حاتم الحويني أحد مثيري الجدل باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي عبر العديد من الأراء التي تصنف بالمتطرفة من خلال نشره مجموعة من التدوينات منها تلك التي وصف فيها الشتاء بأنه أكثر رجولة من بعض الذكور لإجباره المرأة على إخفاء جسدها بالكامل، وتدوينة أخرى دعى من خلالها لتعدد الزوجات حتى وإن كانت الزوجة صالحة مستخدما جملة" حتى لو كانت بتخدمك وتغسلك رجلك إتجوز عليها".

تويتة رفض الحرية الشخصية في العلاقة مع الله

ومؤخرا نشر أيضا تدوينة رفض فيها حرية العلاقة مع الله حين كتب:"الحريّة الشخصية أن تختار قهوتك بسكر أو بدون سكر!!.. أما دين الله فليس فيه حريّة شخصية!!.. #فاستقم كما أمرت، لا كما أردت".